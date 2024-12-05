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Безопасность превыше всего — в этой стране растёт число женщин-таксистов

1:29
Туризм

В последние годы в Боливии наблюдается увеличение служб такси, которые обеспечивают безопасные поездки для женщин.

Такси
Фото: flickr.com by Kenny Louie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Такси

Одной из таких инициатив стала служба Mujeres al Volante, основанная Габриэлой Штраус в 2017 году. В компании работают таксистами только женщины. Жаклин Диас, у которой средь бела дня чуть не увезли на такси в неизвестном направлении дочь Мишель, пришла работать в компанию, чтобы помочь Штраус в таком благородном деле. Водители Mujeres al Volante предлагают персонализированное обслуживание, гарантируя безопасность своим пассажирам. Цены на услуги выше, чем у обычных такси, но это оправдано, поскольку безопасность клиентов стоит на первом месте, передает The Guardian.

С момента своего основания Mujeres al Volante получила множество наград и активно разрабатывает приложение для удобства пользователей. Эта служба стала настоящим спасательным кругом для женщин, стремящихся заработать и обеспечить себя. В Боливии также появились аналогичные компании, такие как Linea Lila и Кумита Мовиль, которые предлагают обучение и консультации по правам женщин, что дополнительно способствует расширению возможностей для женщин в стране.

Габриэла Штраус планирует в дальнейшем использовать микроавтобусы для пассажирских перевозок.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre "счётчик цены") — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Тра́нспорт — со­во­куп­ность всех ви­дов пу­тей со­об­ще­ния, транс­порт­ных средств, технических уст­ройств и со­ору­же­ний на пу­тях со­об­ще­ния, обес­пе­чи­ваю­щих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое; и соответствующая от­расль эко­но­ми­ки, связанная с перевозкой пассажиров и грузов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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