В Швеции можно забронировать номер в отеле из льда

Эксперты рассказали, как выглядит ледяной отель, в котором все мечтают пожить, несмотря на угрозу обморожения.
Icehotel в Швеции — самая холодная гостиница в мире, построенная из 3000 тонн льда и 30 000 кубометров снега, передает "Рамблер".
Отель тает каждую весну, но каждый год дизайнеры и архитекторы представляют новые проекты номеров.
Номера отеля полностью изо льда, включая кровати, покрытые оленьими шкурами.
Туристы могут снять номера в качестве музея или переночевать в них.
В отеле есть ресторан с теплой атмосферой и ледяная посуда для ужина.
Icehotel предлагает охоту за северным сиянием на снегоходах, собачьих упряжках или лошадях.
В отеле можно познакомиться с северными оленями и провести ледяную свадьбу в часовне.
Гости могут попробовать себя в качестве ледяных мастеров, создавая скульптуры из льда.
Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.
Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.
Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.