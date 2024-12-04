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В Швеции можно забронировать номер в отеле из льда

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Туризм

Эксперты рассказали, как выглядит ледяной отель, в котором все мечтают пожить, несмотря на угрозу обморожения.

Кубики льда
Фото: Openphoto.net by Darren Hester, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Кубики льда

Icehotel в Швеции — самая холодная гостиница в мире, построенная из 3000 тонн льда и 30 000 кубометров снега, передает "Рамблер".

Отель тает каждую весну, но каждый год дизайнеры и архитекторы представляют новые проекты номеров.

Номера отеля полностью изо льда, включая кровати, покрытые оленьими шкурами.

Туристы могут снять номера в качестве музея или переночевать в них.

В отеле есть ресторан с теплой атмосферой и ледяная посуда для ужина.

Icehotel предлагает охоту за северным сиянием на снегоходах, собачьих упряжках или лошадях.

В отеле можно познакомиться с северными оленями и провести ледяную свадьбу в часовне.

Гости могут попробовать себя в качестве ледяных мастеров, создавая скульптуры из льда.

 

Уточнения

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.
 

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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