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Лайфхаки, которые помогут сэкономить на связи за границей

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Туризм

Основатель Unisimka рассказала, как сэкономить на связи за границей.

Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном
Фото: freepik.com by ansiia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном

Около половины россиян используют только Wi-Fi за границей, остальные предпочитают роуминг, местные сим-карты и тревел-сим, передает РИА Новости.

Местные операторы часто предоставляют более выгодные тарифы.

В Турции для туристов на месяц подойдут международные тревел eSIM.

В Египте некоторые туристические eSIM можно оплатить российскими картами.

В ОАЭ туристам предлагают бесплатную сим-карту местного оператора с 1 гб интернета.

На Кубе тревел-сим можно подключить за 200-1,2 тысячи рублей за 1 гб.

На Бали туристическая сим-карта может стоить 1 Гб за 200 рублей. Выгоднее приобрести интернет-пакет, например, 10 гб за 2 тысячи рублей.

 

Уточнения

Сим-карта (SIM-карта, от англ. Subscriber Identification Module — модуль идентификации абонента) — идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи.

Ро́уминг (англ. roaming от англ. roam - бродить, странствовать) — процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания "домашней" сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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