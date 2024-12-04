Лайфхаки, которые помогут сэкономить на связи за границей

Основатель Unisimka рассказала, как сэкономить на связи за границей.
Около половины россиян используют только Wi-Fi за границей, остальные предпочитают роуминг, местные сим-карты и тревел-сим, передает РИА Новости.
Местные операторы часто предоставляют более выгодные тарифы.
В Турции для туристов на месяц подойдут международные тревел eSIM.
В Египте некоторые туристические eSIM можно оплатить российскими картами.
В ОАЭ туристам предлагают бесплатную сим-карту местного оператора с 1 гб интернета.
На Кубе тревел-сим можно подключить за 200-1,2 тысячи рублей за 1 гб.
На Бали туристическая сим-карта может стоить 1 Гб за 200 рублей. Выгоднее приобрести интернет-пакет, например, 10 гб за 2 тысячи рублей.
Сим-карта (SIM-карта, от англ. Subscriber Identification Module — модуль идентификации абонента) — идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи.
Ро́уминг (англ. roaming от англ. roam - бродить, странствовать) — процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания "домашней" сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети.
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