РЖД обсуждают запрет алкоголя на дальних маршрутах

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские железные дороги (РЖД) готовы начать обсуждение вопроса о запрете на употребление алкогольных напитков в поездах дальнего следования. Об этом заявил заместитель главы компании Иван Колесников на пресс-конференции.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал коньяка

"Здесь важно работать с экспертами. Это такой диалог, в котором нужно выслушать все точки зрения и потом уже собирать общий комментарий. Я полагаю, что любой вопрос заслуживает дискуссии", — отметил Колесников.

Он также подчеркнул, что компания должна будет ответить на вопросы, которые поднимут законодатели, и в этой связи предстоит принять решение. Колесников добавил, что существует множество вариантов окончательного решения по данному вопросу.

Ранее "Российская газета" сообщила, что в Государственную думу был внесен законопроект от группы депутатов и сенаторов, который предлагает запретить употребление алкогольных напитков не только в поездах, но и в самолетах и на судах. Также предполагается удвоить штрафы за курение и распитие спиртных напитков в общественных местах, включая транспорт.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).





Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

