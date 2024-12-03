Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три главных правила мягкого очищения кожи зимой, которые помогут бороться с сухостью
Обои на стене можно менять в реальном времени! Телевизоры Samsung станут стильным элементом декора
Шаг вперёд в изучении мышечных заболеваний
Эксперты рассказали, как распознать опасный и тихий рак
Жена рэпера Басты показала старшую дочь в честь 15-летия наследницы
Секрет богатырской силы и уверенности с помощью супертренировки
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Из-за разногласий по бюджету правительству Франции грозит крах
Идеальный плейлист: хитрый способ успокоить собаку в поездке

РЖД обсуждают запрет алкоголя на дальних маршрутах

1:09
Туризм

Российские железные дороги (РЖД) готовы начать обсуждение вопроса о запрете на употребление алкогольных напитков в поездах дальнего следования. Об этом заявил заместитель главы компании Иван Колесников на пресс-конференции.

Бокал коньяка
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал коньяка

"Здесь важно работать с экспертами. Это такой диалог, в котором нужно выслушать все точки зрения и потом уже собирать общий комментарий. Я полагаю, что любой вопрос заслуживает дискуссии", — отметил Колесников.

Он также подчеркнул, что компания должна будет ответить на вопросы, которые поднимут законодатели, и в этой связи предстоит принять решение. Колесников добавил, что существует множество вариантов окончательного решения по данному вопросу.

Ранее "Российская газета" сообщила, что в Государственную думу был внесен законопроект от группы депутатов и сенаторов, который предлагает запретить употребление алкогольных напитков не только в поездах, но и в самолетах и на судах. Также предполагается удвоить штрафы за курение и распитие спиртных напитков в общественных местах, включая транспорт.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
 

Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Российский шоу-бизнес
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры Аудио 
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Авто
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Последние материалы
Из-за разногласий по бюджету правительству Франции грозит крах
Идеальный плейлист: хитрый способ успокоить собаку в поездке
Почему зимой стоит есть больше свеклы
Курс южнокорейской воны снижается на фоне введения военного положения в стране
Магнитные бури и их влияние на ваших собак
Как избавиться от складок на спине без оборудования
Убийственный лайфхак из соцсетей. Почему не стоит оборачивать электросчётчик алюминиевой фольгой
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Спасите свои почки: самые опасные симптомы, которые нельзя пропустить
Плоды авантюры Зеленского. Падение Курахово приведёт к объединению ВС РФ с разных флангов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.