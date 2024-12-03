Венгерский курорт с целебными термальными водами поможет справиться с недугами

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Боргат — это место, известное своими целебными термальными водами, расположенное в живописной сельской местности Венгрии. Этот курорт зарекомендовал себя как один из лучших в стране.

Фото: Wikimedia Commons by Yoann Boyer yoannboyer is licensed under Public domain бесконечность

Термальная вода Боргата обладает множеством полезных свойств, которые помогают при различных проблемах со здоровьем. Она может облегчить боли в суставах, улучшить кровообращение и оказать положительное влияние на заболевания опорно-двигательного аппарата и кожи. Состав воды, богатый кальцием, магнием и бикарбонатами, способствует улучшению общего самочувствия.

Термальная вода Боргата снижает боль и улучшает функционирование суставов, что делает её особенно полезной для людей с ревматическими и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Хорошие результаты также наблюдаются при воспалительных заболеваниях кожи, таких как экзема и псориаз.

Курорт, расположенный в живописном округе Ваш, Кеменесалия, вдоль ручья Кодо, привлекает посетителей своими удобствами. Сезонный спа-центр предлагает плавательный бассейн с температурой воды 28 градусов, бассейн на пляже и два термальных бассейна для сидения с температурой 34-36 градусов.

Все эти удобства делают Боргат идеальным местом для восстановления сил и релаксации на природе.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: "Страна венгров, Венгерская страна" — magyar (мо́дёр) "венгерская" и ország (о́рсаг) "страна") — государство в Центральной Европе.



Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ - земля и θερμός - "тёплый, горячий") — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.

