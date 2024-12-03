Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
32 тысячи лет во льдах: якутский тигрёнок рассказал о жизни древних хищников
Модный новогодний стол: как приготовить дубайский оливье?
Любительницы селфи выглядят глупо, если делают это: новое исследование учёных
Бесплатные методы борьбы с грызунами! Безопасно для ваших питомцев и детей
Зачем пить липовый чай и как он улучшит ваше здоровье
Ежедневно или по праздникам: как правильно есть красную рыбу
Не все цветы любят золу: 5 растений, которым она вредит
Космические цены: сколько стоит жизнь в Арктике?
Сжигается ли больше калорий при ходьбе на высоких каблуках?

Четвёрка лучших термальных источников в Италии, которые стоит посетить зимой

3:02
Туризм

Италия славится своими термальными источниками, которые отлично подойдут для оздоровления и релаксации.

Горячий источник
Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горячий источник

Зимой такие поездки становятся особенно привлекательными благодаря целебным свойствам термальных вод. Давайте рассмотрим четыре самых лучших места с термальными ваннами в Тоскане, Лацио, Умбрие и Марке.

Терме ди Сатурния (Тоскана) — одно из самых известных термальных местечек в Тоскане. Здесь восторг вызывают сернистые воды и живописные водопады. Эти термы подходят для лечения дерматологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы ищете идеальное место для зимнего отдыха и лечения, то именно здесь вы сможете насладиться не только приятными процедурами, но и потрясающими пейзажами.

Расположенный недалеко от города Витербо, Terme dei Papi (Лацио) известен своим большим бассейном и великолепными водопадами. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться приятным времяпрепровождением в термальных водах, особенно в зимний период. Также стоит отметить, что здесь доступны различные оздоровительные процедуры, основанные на целебных свойствах термальных вод.

Францисканские термы Спелло в Умбрии привлекают посетителей благодаря использованию воды из источника Сан-Феличе, известного своими полезными свойствами. Эти термы идеально подходят для дерматологических процедур и лечения артрореуматических заболеваний. Уютная атмосфера и высококачественные услуги делают это место идеальным для семейного отдыха.

Терме ди Аквасанта (Марке) известна своими серными водами и сальсами. Эти термы прекрасно подходят для людей, страдающих от проблем дыхательной системы и ревматологических заболеваний. Посещение Аквасанты станет отличным решением для зимнего отдыха.

Одним из ключевых преимуществ посещения терм является наличие минералов, таких как сера, кальций и магний, которые способствуют улучшению здоровья. Расслабляющие процедуры эффективно воздействуют на проблемные области, помогая избавиться от мышечных спазмов и хронической боли.

Важно отметить, что термы Сатурнии и Терме ди Монтепульчано предлагают льготные тарифы для людей с ограниченными возможностями, что позволяет всем желающим насладиться расслабляющим отдыхом.

Спа-салоны предлагают семейные пакеты и специальные мероприятия, что делает термальные ванны отличным местом для визита с детьми. Перед поездкой важно подготовиться: взять купальный костюм, полотенце, тапочки, шапочку для волос и средства гигиены, передает Idealista.it.

Рекомендуется заранее бронировать посещение и не забывать пить много воды, чтобы избежать дегидратации в жарких термальных водах.

 

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км². 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Металлы
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама Аудио 
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия
Экономика и бизнес
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
4 декабря: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Вячеслав Тихонов и противопехотные мины
В "Химках" высоко оценили квалификацию Георгия Джикии
Когда Луна столкнётся с Землёй
Гости точно будут в восторге: как приготовить новогодние роллы?
Б/у детали в ремонте: экономия или угроза безопасности
Кулинарный лайфхак, который перевернёт ваше представление о пельменях
Маск предупредил о рисках для экономики из-за рекордного госдолга США
Вы не поверите, сколько денег можно сэкономить, закрыв ставни на ночь
От арены до музея: купальник Ребеки Андраде — новая достопримечательность Лозанны
"Это ровесник первого iPhone!" — как пицца пережила 17 лет в морозильной камере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.