Четвёрка лучших термальных источников в Италии, которые стоит посетить зимой

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Италия славится своими термальными источниками, которые отлично подойдут для оздоровления и релаксации.

Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горячий источник

Зимой такие поездки становятся особенно привлекательными благодаря целебным свойствам термальных вод. Давайте рассмотрим четыре самых лучших места с термальными ваннами в Тоскане, Лацио, Умбрие и Марке.

Терме ди Сатурния (Тоскана) — одно из самых известных термальных местечек в Тоскане. Здесь восторг вызывают сернистые воды и живописные водопады. Эти термы подходят для лечения дерматологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы ищете идеальное место для зимнего отдыха и лечения, то именно здесь вы сможете насладиться не только приятными процедурами, но и потрясающими пейзажами.

Расположенный недалеко от города Витербо, Terme dei Papi (Лацио) известен своим большим бассейном и великолепными водопадами. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться приятным времяпрепровождением в термальных водах, особенно в зимний период. Также стоит отметить, что здесь доступны различные оздоровительные процедуры, основанные на целебных свойствах термальных вод.

Францисканские термы Спелло в Умбрии привлекают посетителей благодаря использованию воды из источника Сан-Феличе, известного своими полезными свойствами. Эти термы идеально подходят для дерматологических процедур и лечения артрореуматических заболеваний. Уютная атмосфера и высококачественные услуги делают это место идеальным для семейного отдыха.

Терме ди Аквасанта (Марке) известна своими серными водами и сальсами. Эти термы прекрасно подходят для людей, страдающих от проблем дыхательной системы и ревматологических заболеваний. Посещение Аквасанты станет отличным решением для зимнего отдыха.

Одним из ключевых преимуществ посещения терм является наличие минералов, таких как сера, кальций и магний, которые способствуют улучшению здоровья. Расслабляющие процедуры эффективно воздействуют на проблемные области, помогая избавиться от мышечных спазмов и хронической боли.

Важно отметить, что термы Сатурнии и Терме ди Монтепульчано предлагают льготные тарифы для людей с ограниченными возможностями, что позволяет всем желающим насладиться расслабляющим отдыхом.

Спа-салоны предлагают семейные пакеты и специальные мероприятия, что делает термальные ванны отличным местом для визита с детьми. Перед поездкой важно подготовиться: взять купальный костюм, полотенце, тапочки, шапочку для волос и средства гигиены, передает Idealista.it.

Рекомендуется заранее бронировать посещение и не забывать пить много воды, чтобы избежать дегидратации в жарких термальных водах.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.



Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км².

