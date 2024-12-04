Уникальные подарки из Страны гор — где и что купить на память о Дагестане

Эксперты поделились рекомендациями о том, что и где можно приобрести на память о Дагестане.
Этот регион известен своими искусными мастерами и традиционным прикладным искусством.
В Махачкале имеется множество сувенирных магазинов, где можно найти уникальные изделия местных ремесленников.
Кубачинский этнодом в столице предлагает разнообразные кубачинские товары по разумным ценам.
Сеть магазинов Art of Kybachi предлагает высококачественные кубачинские сувениры и антиквариат.
Магазин "Антика" порадует покупателей богатым ассортиментом сувениров, включая антикварные изделия и работы талантливого ювелира Лейлы Изабакаровой.
Центр этнической культуры предоставит возможность приобрести кубачинские изделия, ковры, керамику и изделия из дерева.
"Винтажная лавка" предлагает старинную посуду из Европы, а также местные сувениры.
Центр народных художественных промыслов знакомит с балхарской керамикой, унцукульской насечкой и другими произведениями искусства.
Этнобутик "Горец" предлагает разнообразный выбор кизлярских ножей по доступным ценам, сообщает "Рамблер".
Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Сувени́р — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, объекта культуры, какого-то другого места или мероприятия туристами, паломниками и др..
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.