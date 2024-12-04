Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опции авто, которые мешают водителям
Как правильно использовать скраб для лица и избежать вреда для кожи?
Тренер Григорян назвал причину успеха лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона
Россия в три раза увеличила импорт китайского шоколада
Шум транспорта на городских улицах может вызвать серьёзные проблемы с сердцем
Пользователи старых компьютеров смогут перейти на Windows 11
Картошка, запечённая со сливками — простая и вкусная замена поднадоевшему отварному картофелю
Успокойте агрессивного питомца: простые шаги к гармонии
Как за несколько часов создать идеальный образ для важного события?

Уникальные подарки из Страны гор — где и что купить на память о Дагестане

1:15
Туризм

Эксперты поделились рекомендациями о том, что и где можно приобрести на память о Дагестане.

Дагестан
Фото: сommons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дагестан

Этот регион известен своими искусными мастерами и традиционным прикладным искусством.

В Махачкале имеется множество сувенирных магазинов, где можно найти уникальные изделия местных ремесленников.

Кубачинский этнодом в столице предлагает разнообразные кубачинские товары по разумным ценам.

Сеть магазинов Art of Kybachi предлагает высококачественные кубачинские сувениры и антиквариат.

Магазин "Антика" порадует покупателей богатым ассортиментом сувениров, включая антикварные изделия и работы талантливого ювелира Лейлы Изабакаровой.

Центр этнической культуры предоставит возможность приобрести кубачинские изделия, ковры, керамику и изделия из дерева.

"Винтажная лавка" предлагает старинную посуду из Европы, а также местные сувениры.

Центр народных художественных промыслов знакомит с балхарской керамикой, унцукульской насечкой и другими произведениями искусства.

Этнобутик "Горец" предлагает разнообразный выбор кизлярских ножей по доступным ценам, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Сувени́р — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, объекта культуры, какого-то другого места или мероприятия туристами, паломниками и др..
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия
Экономика и бизнес
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия Аудио 
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Авто
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ Аудио 
Маленькие породы без больших проблем: 12 собак, которые редко болеют
Домашние животные
Маленькие породы без больших проблем: 12 собак, которые редко болеют Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
Тренер Григорян назвал причину успеха лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона
Россия в три раза увеличила импорт китайского шоколада
Шум транспорта на городских улицах может вызвать серьёзные проблемы с сердцем
Пользователи старых компьютеров смогут перейти на Windows 11
Картошка, запечённая со сливками — простая и вкусная замена поднадоевшему отварному картофелю
Успокойте агрессивного питомца: простые шаги к гармонии
Как за несколько часов создать идеальный образ для важного события?
Трескание плодов: как ошибки в уходе портят ваш урожай томатов
Венгерский курорт с целебными термальными водами поможет справиться с недугами
Обладатель Кубка Гагарина признан банкротом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.