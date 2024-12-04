Уникальные подарки из Страны гор — где и что купить на память о Дагестане

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты поделились рекомендациями о том, что и где можно приобрести на память о Дагестане.

Фото: сommons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дагестан

Этот регион известен своими искусными мастерами и традиционным прикладным искусством.

В Махачкале имеется множество сувенирных магазинов, где можно найти уникальные изделия местных ремесленников.

Кубачинский этнодом в столице предлагает разнообразные кубачинские товары по разумным ценам.

Сеть магазинов Art of Kybachi предлагает высококачественные кубачинские сувениры и антиквариат.

Магазин "Антика" порадует покупателей богатым ассортиментом сувениров, включая антикварные изделия и работы талантливого ювелира Лейлы Изабакаровой.

Центр этнической культуры предоставит возможность приобрести кубачинские изделия, ковры, керамику и изделия из дерева.

"Винтажная лавка" предлагает старинную посуду из Европы, а также местные сувениры.

Центр народных художественных промыслов знакомит с балхарской керамикой, унцукульской насечкой и другими произведениями искусства.

Этнобутик "Горец" предлагает разнообразный выбор кизлярских ножей по доступным ценам, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Сувени́р — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, объекта культуры, какого-то другого места или мероприятия туристами, паломниками и др..



