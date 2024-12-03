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Хотите окунуться в природные джакузи — приезжайте в Пятигорск

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Туризм

В Пятигорске есть природные джакузи — выемки в скалах, которые наполнены целебной водой.

Озеро Провал, Пятигорск
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро Провал, Пятигорск

Всего насчитывается 14 таких ванн. Самые горячие из них расположены наверху, температура воды в них достигает 70-80 градусов.

Ванны с самой комфортной по температуре водой находятся в среднем ярусе. А в самых нижних вода наиболее прохладная. С этих ванночек открывается живописный вид на город и здесь всегда много людей.

Добраться до этих природных джакузи можно общественным транспортом и немного прогулявшись и насладившись красивыми пейзажами, в том числе озером под названием Провал.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ — земля и θερμός — «тёплый, горячий») — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.

Прова́л — природный колодец карстово-тектонического происхождения на южном склоне горы Машук в Пятигорске.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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