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Что стоит посмотреть в Вологде

1:21
Туризм

Вологда — столица Русского Севера, знаменита своим кружевом, сливочным маслом и многими другими вещами. Здесь есть что посмотреть и где вкусно покушать.

Вологда
Фото: commons.wikimedia.org by Григорьева И. Н., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вологда

Первое место притяжения для туристов в городе — это Вологодский кремль, строительство которого началось ещё при Иване Грозном.

В городе много интересных музеев, посвящённых знаменитым вологодским изделиям. Например, Дом вологодского масла, музей вологодского кружева, Центр народных промыслов, в котором рассказывают о местных народных умельцах.

Стоит посмотреть деревянные купеческие дома — Дом с лилиями, дом Засецких, дом Пановых, дом Дружинина, дом Извощикова. Во многих сейчас располагаются кафе, гостиницы и цветочные магазины, которые выглядят как музеи и обставлены антикварной мебелью

Рядом с Вологдой тоже немало мест, достойных внимания, среди них Спасо-Прилуцкая обитель с необычными двухцветными башенками, Белозерская Богородице-Рождественская лавра, Кирилло-Белозерский монастырь, а также усадьба Брянчаниновых и архитектурно-этнографический музей "Семенково".

Ну и конечно, в Вологде стоит посетить аутентичные рестораны, которые славятся своей кухней и интерьерами.

Уточнения

Во́логда — город в России, административный, культурный, транспортный и научный центр Вологодской области, центр Вологодского муниципального округа, в который не входит, обладая статусом города областного значения и образуя городской округ город Вологда.

Волого́дское кру́жево — вид русского кружева, плетённого на коклюшках (деревянных палочках); распространённый в Вологодской области.

Волого́дское ма́сло — несолёное сладкосливочное масло с массовой долей влаги не более 16,0 %, производимое на территории Вологодской области, известное благодаря своему особому вкусу и аромату, приобретаемому в результате специальной переработки свежих сливок первого сорта под воздействием высоких температур.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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