На Эльбрусе построят новую канатную дорогу к 2028 году

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

К 2028 году на Эльбрусе планируется построить новую канатную дорогу, которая станет дублёром действующего подъёмника "Азау — Мир". Она будет поднимать туристов с парковки на высоту 3 670 метров. Об этом сообщили в институте развития "Кавказ.РФ".

Фото: Wikimedia Commons by HoroshilovAleksandr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эльбрус на закате

"Новая канатная дорога поможет существенно разгрузить туристические потоки и обеспечит доступ к проектируемой восточной зоне катания. Канатка будет состоять из четырёх секций с современными гондолами", — рассказал Андрей Юмшанов, генеральный директор "Кавказ.РФ".

Длина новой канатной дороги составит 5,7 км, а стоимость проекта оценивается в 12,5 млрд рублей. Финансовую поддержку строительства обеспечивает Россельхозбанк. Проект уже находится в стадии реализации: подписаны соглашения на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных работ. Новая дорога, пока называемая EL7 — EL9, сможет перевозить до 2,5 тысяч человек в час, обеспечивая доступ к более чем 12 км новых горнолыжных трасс, половина из которых предназначена для начинающих лыжников и сноубордистов.

Одной из ключевых трасс станет учебная длиной 2 453 метра, пролегающая вдоль хребта пика Терскол. На этом хребте расположена международная астрономическая обсерватория, а также открывается захватывающий вид на Главный Кавказский хребет.

Проектируемая восточная зона катания будет объединена с существующей западной с помощью кольцевой системы канатных дорог. Уже в начале 2025 года "Кавказ.РФ" планирует запустить две новые канатные дороги, которые станут важной частью инфраструктуры восточной зоны катания.

Расширение курорта ждут давно. Сейчас единственным пунктом начала подъёма на трассы остаётся поляна Азау, что создаёт эффект "бутылочного горлышка". Новая зона также решит проблему недостатка мест для новичков, предоставив специальные трассы, где они смогут кататься отдельно от более опытных лыжников.

Горнолыжный сезон на Эльбрусе стартовал в тестовом режиме 25 ноября. Официальное открытие намечено на 7-8 декабря.

Уточнения

Эльбру́с — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан).



Терско́л (карач.-балк. Терс къол — «неправильное, кривое ущелье») — село в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

