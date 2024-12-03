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Эксперт объяснил, как путешествовать без лишних расходов

2:22
Туризм

Когда планируется отпуск или деловая поездка, каждый хочет избежать неприятных сюрпризов, особенно связанных с финансовыми затратами. Как подготовиться к поездке, чтобы минимизировать риски неожиданных трат рассказал генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.

Бали, отель
Фото: flickr.com by Simon_sees, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бали, отель

По его словам, с точки зрения планирования своих затрат на путешествие, туристу очень важно убедиться, что в купленном туре уже в наличии присутствует перевозка без всяких доплат, связанных с конкретизацией рейса, выбором посадочного места на борту и важно наличие багажа или его отсутствие. Турист должен понимать, что если багаж не предусмотрен, то лучше его купить заранее, потому что самый дорогой вариант будет — это на стойке в аэропорту во время регистрации.

"Второй элемент — это трансферы. Потому что иногда туристы берут туры без трансферов в надежде найти дешевое такси на месте. Но, как правило, это всегда оказывается наоборот. Лучше заранее спланировать свою логистику, чем искать ее на месте, потому что можно попасть в неприятную ситуацию, что логистика окажется в 3-4 раза дороже", — отметил Мурадян.

Третий элемент — это питание, которое предлагается в рамках тура. Потому что иногда в попытках купить более дешевый вариант путешествия, туристы выбирают, например, только завтрак. И оказывается, что на месте будет питаться в разы дороже, чем если бы они изначально заложили двух- или трехразовое питание или формата "all inclusive", потому что, как правило, питание на территории отеля всегда дороже даже, чем в близлежащих ресторанах.

"Последнее, это, конечно, вопросы, связанные с экскурсиями, посещениями достопримечательностей. Сейчас это можно купить заранее на этапе бронирования тура, чем на месте тратить драгоценные доллары или евро, которые и так в дефиците и больно ударят по бюджету. А, купив их заранее, во-первых, вы за них здесь заплатите рублями, и у вас не будет головной боли, во-вторых, вы купите уже у проверенных поставщиков, нежели чем на месте в попытках найти дешевле, и вы купите у сомнительных поставщиков, и тем самым впечатления могут быть испорчены", — добавил эксперт.

 

Уточнения

Транспортный трансфер — перевозка пассажиров из условленного места к другому заранее согласованному месту. Услуга обычно востребована либо туристскими агентствами для доставки организованных групп туристов.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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