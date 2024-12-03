Россиянам перечислили самые дешевые санатории для поездок после Нового года

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Эксперты выявили самые бюджетные санатории в России, предлагающие отдых после новогодних праздников.

Фото: Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain Геленджик, пляж, море

Как правило, сезоны для оздоровительного лечения приходятся на весну и осень. Однако зимний отдых во второй половине зимы позволяет сэкономить до 20% от стоимости путёвки.

В Краснодарском крае и на курортах Кавминвод можно найти здравницы, где 11-дневное пребывание обойдётся примерно в 60 тысяч рублей для двоих. Цены на санатории Крыма начинаются от 71 тысячи рублей, а в Башкирии и Карелии — от 80 тысяч рублей.

За отдых в таких учреждениях, как кисловодский санаторий "Имени Димитрова" и пятигорские "Родник" и "Лесная поляна", придётся заплатить от 70 до 76 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Кислово́дск — город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр городского округа город-курорт Кисловодск.

