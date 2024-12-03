Бюджеты новогодних путешествий не резиновые, но тянут от 10 до 100 тысяч рублей

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию платформ "Работа.ру" и "СберАвто", жители России чаще всего выбирают для новогоднего отдыха Санкт-Петербург (40%) и Москву (35%). Эти данные были опубликованы сегодня в "Известиях".

Фото: Wikimedia Commons by Shakko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Москва, Манежная площадь

Среди других популярных направлений для путешествий россиян оказались Великий Устюг (26%), Байкал (25%), Карелия (22%) и Сочи (21%). По 19% предпочли Суздаль и Калининград, а 15% — Казань. Меньше голосов набрали Ярославль (13%) и Нижний Новгород (11%).

Аналитики выяснили, что главными критериями выбора направления стали уникальные достопримечательности (55%) и природные красоты с исторической значимостью (40%). Разнообразие развлечений также играет важную роль для 34% туристов.

Как уточнили эксперты, 25% опрошенных выбирают маршруты, удобные с точки зрения логистики. Ещё 22% едут за гастрономическими впечатлениями, а 21% ориентируются на бюджетность отдыха. Климат региона важен для 19% респондентов. По 11% опрошенных едут туда, где можно заниматься зимними видами спорта или посетить родственников и друзей. 3% респондентов выбирают направления, известные своими спортивными соревнованиями.

Что касается транспорта, 39% россиян отдают предпочтение поездкам на личном автомобиле, 33% выбирают поезд, 17% — автобус, а 11% планируют лететь самолётом.

В вопросе бюджета на новогодние каникулы распределение выглядит так: до 10 тысяч рублей планируют потратить 11% опрошенных, от 11 до 20 тысяч рублей — 13%, от 21 до 30 тысяч рублей — 18%, а 31-50 тысяч рублей готовы потратить 32%. На сумму от 51 до 100 тысяч рублей рассчитывают 19% респондентов, и только 7% готовы выделить на отдых более 101 тысячи рублей.

"СберАвто" также провёл анализ средней стоимости автомобильного путешествия из Москвы в топ-5 популярных направлений. Самым затратным оказался Байкал — поездка обойдётся в среднем в 59,4 тысячи рублей. На втором месте Санкт-Петербург: перелёт стоит от 15 тысяч рублей, поездка на поезде — от 4 тысяч рублей. Поездка в Карелию обойдётся в 19 тысяч рублей на самолёте и 5,4 тысячи рублей на поезде.

Уточнения

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