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Российские туристы против Мексики: кто выигрывает в суде

1:02
Туризм

Российские туроператоры обратились к послу Мексики Эдуардо Вильегасу Мегиасу с просьбой прояснить причины участившихся отказов во въезде российских туристов в страну.

Мексика
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
Мексика

По данным турфирм, такие ситуации происходят регулярно и составляют до 10% от общего туристического потока.

Туроператоры отмечают, что зачастую проблемы возникают из-за несогласованности данных: пограничные службы звонят в отели для проверки брони, но информация не подтверждается.

В результате туристов отправляют обратно, что приводит к судебным разбирательствам. В большинстве случаев туристы выигрывают дела, а компании вынуждены компенсировать не только ущерб, но и моральные издержки.

В письме туроператоры подчеркнули, что урегулировать эту проблему без участия посольства и МИД крайне сложно.

Они надеются на встречу с послом и просят предоставить четкий перечень документов, необходимых для гарантированного въезда в страну.

Уточнения

Эдуардо Вильегас Мехиас (исп. Eduardo Villegas Megías; род. 5 апреля 1978) ― мексиканский писатель и философ. Чрезвычайный и полномочный посол Мексики в России и по совместительству в Республике Армения и Республике Беларусь (с 4 апреля 2022). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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