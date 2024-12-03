Эр-Риядский метрополитен: технологии, комфорт и технологичные особенности

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 декабря в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, начали работу первые три линии нового метрополитена. Все поезда работают в беспилотном режиме, что делает систему одной из самых современных в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianne Casamance, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вагон-ресторан

На двух центральных линиях предусмотрено разделение вагонов на три категории: для VIP-пассажиров, для женщин и семей, а также для мужчин, путешествующих без сопровождения женщин. Такое распределение учитывает культурные особенности региона и комфорт пассажиров.

Метрополитен включает 85 станций, соединенных 176 километрами путей, по которым курсируют 190 поездов. Это значительное нововведение для городского транспорта Эр-Рияда, направленное на улучшение мобильности и снижение транспортной загруженности столицы.

Уточнения

Эр-Рия́д (араб. الرياض‎ [arrːiˈjɑːdˤ] — «сады») — столица и крупнейший город Саудовской Аравии. Административный центр округа Эр-Рияд, в составе которого образует одноимённую мухафазу Эр-Рияд. Город известен с XVIII века, его название означает «сады»: арабское «сад» — «рауда», а множественное число — «рияд». Другое старое название Неджд.

