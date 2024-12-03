Лечебный соляной холм в Эгерсалоке, Венгрия, считается уникальным природным чудом. Подобные образования встречаются лишь в нескольких местах в мире, например, в Йеллоустонском национальном парке в США и Памуккале в Турции.
Соляной холм в Венгрии образовался благодаря термальной воде с высоким содержанием кальция и магния, которая, вытекая, образует белоснежные каскады на известняковой поверхности.
Этот природный памятник десятилетиями привлекал туристов и пациентов, так как соседний курорт предлагает лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, ревматизма и других недугов.
Однако в последние годы ситуация ухудшилась: природное сокровище оказалось под угрозой из-за масштабного строительства и неправильного управления ресурсами.
Со временем огромный спа-отель, расположенный неподалёку от холма, начал использовать эти уникальные воды, что негативно сказалось на состоянии окружающей среды.
Туристы отмечают, что природный ландшафт утратил свою первозданность, а из-за массового наплыва посетителей холм теряет свою привлекательность.
Для сравнения: в Памуккале турецкое правительство ограничило использование термальной воды, чтобы сохранить это редкое природное чудо.
Подобные меры необходимы и в Венгрии, чтобы не допустить разрушения этого уникального места.
Йе́ллоустонский национа́льный парк Йе́ллоустон (англ. Yellowstone National Park) — международный биосферный заповедник, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года). Находится в США, на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Парк знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермическими объектами, богатой живой природой, живописными ландшафтами.
Памуккале́ (тур. Pamukkale, в переводе «хлопковый замок») — термальные источники в провинции Денизли на юго-западе Турции. Благодаря насыщению вод кальцием, источники за столетия сформировали каскад террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.