Уникальный каскад термальных вод Венгрии под угрозой

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лечебный соляной холм в Эгерсалоке, Венгрия, считается уникальным природным чудом. Подобные образования встречаются лишь в нескольких местах в мире, например, в Йеллоустонском национальном парке в США и Памуккале в Турции.

Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Извержение гейзера

Соляной холм в Венгрии образовался благодаря термальной воде с высоким содержанием кальция и магния, которая, вытекая, образует белоснежные каскады на известняковой поверхности.

Этот природный памятник десятилетиями привлекал туристов и пациентов, так как соседний курорт предлагает лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, ревматизма и других недугов.

Однако в последние годы ситуация ухудшилась: природное сокровище оказалось под угрозой из-за масштабного строительства и неправильного управления ресурсами.

Со временем огромный спа-отель, расположенный неподалёку от холма, начал использовать эти уникальные воды, что негативно сказалось на состоянии окружающей среды.

Туристы отмечают, что природный ландшафт утратил свою первозданность, а из-за массового наплыва посетителей холм теряет свою привлекательность.

Для сравнения: в Памуккале турецкое правительство ограничило использование термальной воды, чтобы сохранить это редкое природное чудо.

Подобные меры необходимы и в Венгрии, чтобы не допустить разрушения этого уникального места.

Уточнения

Йе́ллоустонский национа́льный парк Йе́ллоустон (англ. Yellowstone National Park) — международный биосферный заповедник, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года). Находится в США, на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Парк знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермическими объектами, богатой живой природой, живописными ландшафтами.



Памуккале́ (тур. Pamukkale, в переводе «хлопковый замок») — термальные источники в провинции Денизли на юго-западе Турции. Благодаря насыщению вод кальцием, источники за столетия сформировали каскад террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами.

