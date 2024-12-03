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Замок Шаунштейн: приключения в сердце Чешской Швейцарии

1:56
Туризм

Чешский ландшафт богат природными сокровищами, которые очаровывают путешественников. Особое место занимают национальные парки, отражающие богатство природы этой страны.

Рассвет в горах
Фото: unsplash.com by Artem Sapegin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассвет в горах

Крупнейшим из них является Шумава, старейшим — Крконоше, а самым живописным многие называют Чешскую Швейцарию, чья уникальная природа известна во всём мире.

Чешская Швейцария: царство скал и лесов

Национальный парк Чешская Швейцария расположен в регионе Усти-над-Лабем и считается одной из самых красивых природных территорий Европы.

Парк привлекает своими песчаниковыми образованиями, которые создают удивительные формы: каменные башни, лабиринты, ущелья и даже целые "города".

Самым узнаваемым символом парка стали Правчицкие ворота — крупнейшие песчаниковые скальные ворота в Европе. Они достигают 26,5 метров в ширину и 16 метров в высоту.

Это природное чудо, созданное без участия человека, завоевало мировую известность и даже вошло в число полуфиналистов конкурса "Семь природных чудес света".

Чтобы увидеть Правчицкие ворота, стоит пройти по тропе Габриэль, которая предлагает захватывающие виды и ведёт к другим впечатляющим объектам, таким как Стена Крыла.

Скальный замок и Малая Правчицкая брана

Ещё одним интересным местом является скальный замок Шаунштайн — остатки средневековой крепости, к которой ведут крутые тропы и мосты. Это место идеально подходит для любителей приключений.

Малая Правчицкая брама — миниатюрная версия знаменитых ворот высотой всего 2,3 метра. Несмотря на скромные размеры, она открывает романтические виды, дополняя волшебную атмосферу парка.

Уточнения

Правчицкие ворота (чеш. Pravčická brána, нем. Prebischtor) — самые большие скальные ворота Эльбских Песчаниковых гор. В 1826 году здесь был открыт ресторан. В 1881 году на его месте была построена гостиница "Соколиное гнездо" на 50 мест. Пейзажи Правчицких ворот использовались в нескольких сценах фильма Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф.
 

Чешская Швейцария (чеш. České Švýcarsko, нем. Böhmische Schweiz) — чешская часть Эльбских Песчаниковых гор, которые называются в германской части Саксонской Швейцарией. Этот район Северной Чехии находится на верхнем течении реки Эльба недалеко от Дечина.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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