Чешский ландшафт богат природными сокровищами, которые очаровывают путешественников. Особое место занимают национальные парки, отражающие богатство природы этой страны.
Крупнейшим из них является Шумава, старейшим — Крконоше, а самым живописным многие называют Чешскую Швейцарию, чья уникальная природа известна во всём мире.
Национальный парк Чешская Швейцария расположен в регионе Усти-над-Лабем и считается одной из самых красивых природных территорий Европы.
Парк привлекает своими песчаниковыми образованиями, которые создают удивительные формы: каменные башни, лабиринты, ущелья и даже целые "города".
Самым узнаваемым символом парка стали Правчицкие ворота — крупнейшие песчаниковые скальные ворота в Европе. Они достигают 26,5 метров в ширину и 16 метров в высоту.
Это природное чудо, созданное без участия человека, завоевало мировую известность и даже вошло в число полуфиналистов конкурса "Семь природных чудес света".
Чтобы увидеть Правчицкие ворота, стоит пройти по тропе Габриэль, которая предлагает захватывающие виды и ведёт к другим впечатляющим объектам, таким как Стена Крыла.
Ещё одним интересным местом является скальный замок Шаунштайн — остатки средневековой крепости, к которой ведут крутые тропы и мосты. Это место идеально подходит для любителей приключений.
Малая Правчицкая брама — миниатюрная версия знаменитых ворот высотой всего 2,3 метра. Несмотря на скромные размеры, она открывает романтические виды, дополняя волшебную атмосферу парка.
Правчицкие ворота (чеш. Pravčická brána, нем. Prebischtor) — самые большие скальные ворота Эльбских Песчаниковых гор. В 1826 году здесь был открыт ресторан. В 1881 году на его месте была построена гостиница "Соколиное гнездо" на 50 мест. Пейзажи Правчицких ворот использовались в нескольких сценах фильма Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф.
Чешская Швейцария (чеш. České Švýcarsko, нем. Böhmische Schweiz) — чешская часть Эльбских Песчаниковых гор, которые называются в германской части Саксонской Швейцарией. Этот район Северной Чехии находится на верхнем течении реки Эльба недалеко от Дечина.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.