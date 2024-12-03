Количество туристов возле знаменитых пирамид в Гизе в последнее время выросло из-за вирусного видео, на котором бездомная собака по кличке Аполлон заснята на вершине одной из них.
Видеосъёмка, помимо привлечения большего количества посетителей к историческому памятнику, приносящего больший доход местным жителям, также помогла самим животным, которые получают воду и еду от людей, которые идут фотографироваться с воплощением бога Анубиса.
Кроме того, в пирамидах будет постоянно установлен ветеринарный центр для наблюдения за здоровьем собак.
Ану́бис (др.-греч. Ἄνουβις, егип. Jnpw [a.ˈna.pʰa(w)] или [i.ˈn.pʰa(w)] Инпу; копт. Ⲁⲛⲟⲩⲡ [a.ˈnuːp]) — древнеегипетский бог погребальных ритуалов и мумификации (бальзамирования), «страж весов» на суде Осириса в царстве мёртвых, знаток целебных трав.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.