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Хватило одного пса для увеличения турпотока к египетским пирамидам

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Туризм

Количество туристов возле знаменитых пирамид в Гизе в последнее время выросло из-за вирусного видео, на котором бездомная собака по кличке Аполлон заснята на вершине одной из них.

пирамида Хуфу, Гиза
Фото: Wikimedia Commons by Gary Todd is licensed under Public domain
пирамида Хуфу, Гиза

Видеосъёмка, помимо привлечения большего количества посетителей к историческому памятнику, приносящего больший доход местным жителям, также помогла самим животным, которые получают воду и еду от людей, которые идут фотографироваться с воплощением бога Анубиса.

Кроме того, в пирамидах будет постоянно установлен ветеринарный центр для наблюдения за здоровьем собак.

Уточнения

Ану́бис (др.-греч. Ἄνουβις, егип. Jnpw [a.ˈna.pʰa(w)] или [i.ˈn.pʰa(w)] Инпу; копт. Ⲁⲛⲟⲩⲡ [a.ˈnuːp]) — древнеегипетский бог погребальных ритуалов и мумификации (бальзамирования), «страж весов» на суде Осириса в царстве мёртвых, знаток целебных трав.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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