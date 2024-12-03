Хватило одного пса для увеличения турпотока к египетским пирамидам

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество туристов возле знаменитых пирамид в Гизе в последнее время выросло из-за вирусного видео, на котором бездомная собака по кличке Аполлон заснята на вершине одной из них.

Фото: Wikimedia Commons by Gary Todd is licensed under Public domain пирамида Хуфу, Гиза

Видеосъёмка, помимо привлечения большего количества посетителей к историческому памятнику, приносящего больший доход местным жителям, также помогла самим животным, которые получают воду и еду от людей, которые идут фотографироваться с воплощением бога Анубиса.

Кроме того, в пирамидах будет постоянно установлен ветеринарный центр для наблюдения за здоровьем собак.

Уточнения

Ану́бис (др.-греч. Ἄνουβις, егип. Jnpw [a.ˈna.pʰa(w)] или [i.ˈn.pʰa(w)] Инпу; копт. Ⲁⲛⲟⲩⲡ [a.ˈnuːp]) — древнеегипетский бог погребальных ритуалов и мумификации (бальзамирования), «страж весов» на суде Осириса в царстве мёртвых, знаток целебных трав.

