Рождественские ярмарки Пешта для взыскательной публики

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Праздничный сезон в Будапеште завершают рождественские ярмарки, которые дарят незабываемые впечатления не только в центре города, но и во многих других местах.

Фото: Wikimedia Commons by John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Будапешт, Рождественская ярмарка

1 декабря ярмарки вновь открылись во многих районах столицы, создавая особую атмосферу для тех, кто готовится к праздникам. Помимо самых популярных достопримечательностей, в этом году стоит посетить и менее известные, но не менее волшебные места.

Рождественская ярмарка на площади Вёрёшмарти, а также рождественские рынки возле Базилики Святого Иштвана или в Обуде являются самыми крупными, но, кроме того, есть много мест, где можно посетить такие места, которые поднимают настроение.

Рождественская ярмарка в Ратушном парке предлагает особую атмосферу, полную уникальных сувениров, аппетитных блюд и программ живой музыки. Организаторы уделяют особое внимание экологии.

Праздничная ярмарка в Дворцовом квартале порадует посетителей изделиями ремесленников. Это небольшое уютное заведение идеально подходит для тех, кто хочет избежать большого скопления людей.

Рождественская ярмарка с участием звёздных артистов на площади Святого Стефана. Во время Рождества и в канун Нового года проводится множество программ, которые создают приятную атмосферу и способствуют предвкушению праздника.

Следуя новым традициям, в этом году красочная рождественская ярмарка переместится в центр города Пешта, на площадь Святого Стефана, с 30 ноября по 24 декабря.

Каждое воскресенье на площади Святого Стефана торжественно зажигается свеча Адвента.

Ярмарка на главной площади Ракошменте — мероприятие, где дети могут насладиться бесплатными программами и заполучить поделки, а взрослые отведать вкусные деликатесы.

Ярмарка в Бикаш парке отличается свежей и современной атмосферой при соблюдении праздничных традиций. Здесь можно послушать живую музыку и отведать аппетитные блюда уличной кухни.

Уточнения

Адве́нт (от лат. adventus — «пришествие») — название предрождественского периода, принятое в среде христиан католической церкви и некоторых протестантских деноминаций (например, у лютеран), аналогичное периоду Рождественского поста на Востоке.



Будапе́шт (венг. Budapest [ˈbudɒpɛʃt]) — столица и крупнейший город Венгрии. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Пешта, Буды и Обуды.

