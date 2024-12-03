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В Греции всё есть. Места надо знать, где сочное мясо и бочковое вино

2:26
Туризм

Атмосфера, которая перенесёт вас в другое время, отменная домашняя еда и бочковое вино. Современные афинские таверны с привкусом старины.

Афины, Акрополь
Фото: Wikimedia Commons by Aleksandr Zykov is licensed under Public domain
Афины, Акрополь

За десятилетия эти заведения на гастрономической сцене Афин обзавелись постоянными посетителями, которые ценят в них качество и соответствие самым изысканным вкусам, и все это по очень хорошим ценам.

Люди постарше хорошо с ними знакомы, а молодым, наверное, самое время их навестить:

1. Βαρδής, Имитос

Таверна Вардис на площади Гимет — традиционное заведение старых времён. Компания была основана приехавшим с Крита в 1919 году Вардисом, который работал водителем трамвая. Сегодня три его внучки, Наташа, Артемида и Эффи, вместе со своей матерью Марией, продолжают семейную традицию. Сладкое вино, хорошо приготовленное мясо и вкусные закуски.

2. Κουτούκι, Таврос

Прославленное своими вкуснейшими рёбрышками блюдо, которым наслаждались многие поколения жителей Тавроса, Мосхато и Калитеи, остаётся в руках семьи, создавшей его в 1970-х годах. Желающие посетить заведение в выходные, могут насладиться живой музыкой.

3. Αξώτης, Полигоно

Историческая таверна по соседству со столичным районом Полигоно возникла как место встречи строителей. Кабачок славится своим замечательным бочковым вином, нежными рёбрышками и ностальгической обстановкой, которая напоминает Афины 60-х годов прошлого века.

4. Μαραθωνίτη, Мец

Одно из самых известных мест в районе Афин вблизи холма Ардитос с подвалом, где хранятся бочки с изысканным вином.

5. Σινάνης, Илион

Одно из самых известных заведений для гурманов, где подают качественное мясо на гриле и вкуснейшие рагу, начиналось в 1930-х годах как семейное дело. Старинные деревянные бочки с γιοματάρι — вино из только что открытой бутылки. Гостиная, столы и стулья создают идеальную обстановку одного из старейших мест отдыха в Афинах.

Уточнения

Поли́гоно (греч. Πολύγωνο) — район Афин.

Имито́с (устар. Гимет, или устар. Гиметт; греч. Υμηττός) — гора, расположенная на востоке столицы Греции Афин.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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