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Норвегия опровергла слухи о строительстве забора на границе с Россией

1:24
Туризм

Норвегия не планирует возводить ограждение на границе с Россией, заявил в интервью RTVI посол королевства в РФ Роберт Квиле.

Норвегия
Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Норвегия

"Нет, нет планов", — так Квиле ответил на вопрос о возможном строительстве забора.

Он уточнил, что у Норвегии действительно были "некоторые намерения" относительно возведения ограждения, однако речь шла лишь о небольшом заборе в районе пограничного перехода, а не о масштабной застройке границы.

1 декабря издание Newsweek сообщило о открытии в северной Норвегии центра десантных операций, предназначенного для увеличения возможностей противодействия России. Этот центр, расположенный в Серрейсе, будет заниматься подготовкой войск из США, Великобритании и Нидерландов.

26 ноября директор ФСБ России Александр Бортников утверждал, что военная угроза со стороны НАТО продолжает нарастать. Согласно данным спецслужбы, Североатлантический альянс активно работает над расширением своего присутствия не только в Арктике и Балтийском море, но и проводит мероприятия по усилению позиций в Черном море, а также исследует пути выхода к Каспию.

Ранее сообщалось, что Норвегия заработала более $115 миллиардов в результате отказа Европейского союза от российского газа.

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.
 

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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