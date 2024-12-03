Русские всё же могут себе позволить больше — тревел-блогерша рассказала о привычках европейцев

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша рассказала про свои наблюдения о привычках европейцев экономить на необходимых вещах, подметив, что "русские могут себе позволить" больше. Она поделилась своими размышлениями на платформе "Дзен" в блоге "Лайк Трэвел Путешествия".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

По ее словам, в России в зимний период и межсезонье в домах всегда тепло благодаря работающим батареям, тогда как в Европе привычно экономить на отоплении, используя его минимально. Также она отметила, что европейцы не против сдавать бутылки на переработку, в отличие от россиян, для которых данная практика менее распространена.

"У нас подобная практика не так распространена, и если люди и занимаются сбором вторсырья, то чаще из принципа, а не ради денег", — добавила блогерша.

Кроме того, она акцентировала внимание на том, что европейцы охотно покупают одежду в секонд-хендах, в то время как в России подобное приобретение зачастую воспринимается как признак бедности, что и является причиной меньшего количества таких магазинов в стране.

Ранее она также делилась особенностями жизни в Италии, утверждая, что некоторые поступки итальянцев "противоречат нашим ценностям", и такие действия русским будут сложно понять.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

