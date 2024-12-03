Как туроператоры помогают сэкономить на путешествии

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иногда туристам оказывается выгоднее не организовывать путешествия самостоятельно, поскольку некоторые авиабилеты могут стоить намного дешевле при покупке пакетного тура.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туризм

Об этом сообщила Наталия Ансталь, руководитель турфирмы и тревел-блогер, в интервью NEWS. ru.

Эксперт пояснила, что отдых на таких популярных направлениях как Куба, Мальдивы или Шри-Ланка более экономичен при покупке готовых туров.

"С такими направлениями, если мы будем покупать авиабилеты отдельно, то ценники будут гораздо выше… Суть заключается в том, что у туроператоров есть свои договоренности с авиакомпаниями, под них делают чартерные рейсы и, соответственно, эти чартерные рейсы стоят дешевле", — отметила Ансталь.

Она также добавила, что в других случаях авиакомпании стремятся продавать свои рейсы как регулярные, что в итоге делает перелеты более дорогими.

По словам Ансталь, основное преимущество пакета состоит в том, что путешественникам не нужно беспокоиться о разных организационных вопросах: туроператор самостоятельно занимается всеми аспектами, включая перелеты, трансферы и страховку. Кроме того, в туре присутствуют гиды, что делает путешествие более комфортным.

"Чаще всего пакетные туры стоят куда дешевле, чем если вы сами будете все по отдельности бронировать", — подытожила эксперт.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что выездной турпоток из России вырос на 23,2% за девять месяцев 2024 года по сравнению с тем же периодом в 2023-м.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.





Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

