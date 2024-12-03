Как туристов в Турции водят за нос

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Маргарита Гвоздева регулярно проводит свой отпуск в Турции. Каждый раз она сталкивается с попытками обмана.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туристы

Россиянка поделилась своим опытом, предостерегая от чрезмерного доверия к дружелюбным и улыбчивым местным жителям. По ее мнению, для них туристы, прежде всего, представляют собой "толстые кошельки". Одним из наиболее распространенных способов обмана является представление меню в кафе и ресторанах без указания цен.

Посетителям приносят меню, где цены не указаны, и, как результат, за всего лишь два блюда и напиток может быть выставлен счет на внушительную сумму, не имеющую под собой оснований. Такая тактика работает даже в ситуациях, когда кажется, что стоимость должна быть фиксированной, передает АБН24.

К примеру, в различных офисах одного мобильного оператора цена на SIM-карту может различаться. Аналогичная ситуация наблюдается и в банках, когда турист собирается открыть счёт.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

