Жизнь на грани выживания при зарплате в 7 долларов — кубинские девушки охотятся на белых мужчин

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Куба находится под американскими санкциями более 60 лет. Средняя зарплата на Кубе составляет 7 долларов. Местные жители вынуждены искать дополнительные доходы.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куба

Туристы привозят наличные доллары, которые являются основной валютой на Кубе. Местные жители используют различные методы заработка, от безобидных до криминальных.

Местные девушки предлагают туристам совместные фото за деньги. Кубинские девушки продают жареные бананы и "рубленную свинину". Эти продукты пользуются популярностью среди туристов.

Кубинские девушки предлагают туристам совместное времяпрепровождение за деньги. Услуга пользуется спросом среди пожилых европейцев.

Горничные в отелях получают мизерные зарплаты, но рассчитывают на чаевые. Чаевые в натуральном выражении предпочтительнее наличной валюты.

Для туристов Куба может казаться забавным аттракционом. Однако для местных жителей это печальная реальность их жизни, об этом рассказывает тревел-блогер в своем канале "TrueStory Travel" на платформе "Дзен".

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.



За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

