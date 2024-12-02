Путешествие без лишних трат — что нужно учесть при планировании бюджета

Эксперт Елена Кошелева дала советы по планированию путешествия без лишних трат.
Нужно начать с планирования бюджета, включив небольшой резерв на непредвиденные расходы, сообщают "Известия".
Уточните возможные местные сборы и налоги, а также правила на ввоз товаров и продуктов.
Заранее подумайте о способах оплаты и обмене валюты.
Изучите правила использования городского транспорта и скачайте местные карты и приложения.
Предусмотрите план на случай непредвиденных ситуаций, включая страховой полис.
Спрос на отдых за рубежом вырос на 38% относительно прошлого года, особенно в странах Азии и ближнего зарубежья.
Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.