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Путешествие без лишних трат — что нужно учесть при планировании бюджета

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Туризм

Эксперт Елена Кошелева дала советы по планированию путешествия без лишних трат.

Человек с кошельком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с кошельком

Нужно начать с планирования бюджета, включив небольшой резерв на непредвиденные расходы, сообщают "Известия"

Уточните возможные местные сборы и налоги, а также правила на ввоз товаров и продуктов.

Заранее подумайте о способах оплаты и обмене валюты.

Изучите правила использования городского транспорта и скачайте местные карты и приложения.

Предусмотрите план на случай непредвиденных ситуаций, включая страховой полис.

Спрос на отдых за рубежом вырос на 38% относительно прошлого года, особенно в странах Азии и ближнего зарубежья.

 

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год. 

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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