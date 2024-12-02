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Что посмотреть в Выборге за один день

1:07
Туризм

За один день в Выборге можно посетить много интереснейших мест.

Часовая башня в Выборге
Фото: commons.wikimedia.org by Olga1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Часовая башня в Выборге

Первым в списке обязательно должен быть средневековый Выборгский замок — визитная карточка города. ⠀

Включите в список достопримечательностей — библиотеку Алвара Аалто.

Нельзя побывать в Выборге и не сделать фото на площади Старой ратуши. Прогуляйтесь по мощёной рыночной площади и загляните на рынок, здесь же находится Круглая башня.

Ещё одна своеобразная визитная карточка Выборга — драккары или ладьи викингов, которые находятся около отеля Дружба, наверняка не оставят вас равнодушными.

Пройдитесь по Крепостной улице, рассматривая каждый дом, найдите Часовую башню, самый старый жилой дом России по адресу улица Крепостная, дом 13а и Выборгский трамвай.

С детьми загляните в Петровский парк, здесь же — смотровая площадка на весь город.

Завершите прогулку в живописном скальном парке Монрепо. И обязательно угоститесь Выборгскими пряниками, которые пекут уже 400 лет.

Уточнения

Вы́борг (фин. Viipuri, швед. Viborg, нем. Wiburg) — город в России, административный центр Выборгского муниципального района Ленинградской области.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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