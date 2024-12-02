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В каких городах Ростовской области планируют введение туристического налога

0:49
Туризм

В крупных городах Ростовской области продолжают вводить туристический налог. По решению городской думы, подобный платёж будет введён и в Таганроге.

ростов-на-дону
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ростов-на-дону

Сумма налога составит 1% от налоговой базы, но не более 100 рублей в сутки. Ежегодно планируется поднимать налог на 1%, чтобы к 2029-му он составлял 5%.

От уплаты этого налога будут освобождены жители Ростовской области, участники СВО и их семьи, а также многодетные. Чтобы подтвердить льготу, необходимы будут документы.

Туристический налог будет действовать ещё в 5 городах Ростовской области: Ростов-на-Дону, Азов, Шахты, Белая Калитва и Каменск-Шахтинский, передаёт rostovgazeta.ru.

Уточнения

Росто́вская о́бласть — субъект Российской Федерации на юге европейской части России, входит в состав Южного федерального округа.

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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