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Россияне массово устремились в Китай, оставив на потом ОАЭ

1:32
Туризм

Спрос россиян на зимние поездки в Китай в 2024 году увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают аналитики сервиса "Яндекс Путешествия", которые проанализировали данные о бронированиях.

Китай, пагода
Фото: Wikimedia Commons by windhorsetourchina is licensed under Public domain
Китай, пагода

Эксперты связывают этот рост с расширением сети прямых рейсов в Китай из российских городов. Самым популярным направлением среди российских туристов стал Пекин. Путешественники, как правило, проводят там около месяца и бронируют билеты за 3,5 месяца до вылета.

Кроме Китая, у россиян заметно вырос интерес к странам Юго-Восточной Азии. Например, спрос на поездки во Вьетнам увеличился в три раза, на Филиппины — в два с половиной раза, в Таиланд и Индонезию — в два раза. Также значительно возрос интерес к Объединённым Арабским Эмиратам.

В исследовании учитывались путешествия длительностью более трёх недель с перелётами туда и обратно в период с декабря 2024 по февраль 2025 года. Эти данные сравнивались с аналогичными периодами прошлых лет.

Ранее стало известно, что осенью 2024 года популярность зарубежных поездок среди россиян выросла на 38% по сравнению с осенью 2023-го. Особенно востребованными стали страны Азии и ближнего зарубежья.

Уточнения

Ю́го-Восто́чная А́зия (ЮВА) — регион, охватывающий континентальные и островные территории между Японией, Китаем, Индией и Австралией. Включает полуостров Индокитай и Малайский архипелаг; часть Азиатско-Тихоокеанского региона.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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