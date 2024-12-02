Курорты Сибири показывают прирост турпотока

Наблюдается увеличенный интерес российских туристов к сибирским регионам, и прогнозируется, что поездки туда станут весьма популярными на новогодние праздники.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ чемодан в аэропорту

Такое мнение выразила Татьяна Лобач, заместитель главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, в интервью ТАСС.

По её словам, особую активность проявляют туристы на Байкале; если раньше зимой количество желающих посетить этот регион было менее значительным по сравнению с летом, то сейчас зимний поток туристов значительно превышает летние показатели.

Кавказ всегда привлекал путешественников, но в последнее время именно Дагестан показывает наибольший рост числа посетителей. Кроме того, Лобач отметила значительное развитие туристической инфраструктуры в Республике Алтай, особенно в районе озера Манжерок.



Среди других востребованных направлений она упомянула Калининград, где наблюдается высокий уровень раннего бронирования гостиниц, который уже превышает показатели Сочи. Активное бронирование путевок также наблюдается в Калининградской области, в частности, в город-курорт Зеленоградск.

Уточнения

Байка́л — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.



