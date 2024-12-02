Эксперты назвали популярные направления для путешествий в январе

Абхазские курорты Сухум и Гагра оказались в числе десяти самых популярных направлений для длительных поездок в следующем месяце.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

Сухум и Гагра заняли седьмое и девятое места соответственно среди самых востребованных мест для длительного отдыха. Столица Абхазии, Сухум, расположилась на седьмой строчке рейтинга, а Гагра — на девятой.

Большинство россиян предпочитают проводить в этих курортных городах около шести ночей. Стоимость проживания в Сухуме составляет примерно 3,1 тысячи рублей за ночь, в то время как отдых в Гагре обойдется немного дороже — около 3,7 тысячи рублей.

На первом месте в этом списке находится Железноводск, после него следуют Ессентуки, а третьим по популярности стал Симферополь. Среди десяти лучших направлений самым экономичным вариантом оказалась Евпатория в Крыму, где ночёвка стоит более 2,3 тысячи рублей. А самой дорогой локацией для длительного отдыха признана Ялта, стоимость ночи в которой составляет приблизительно 4,7 тысячи рублей.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

