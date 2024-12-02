Эксперты назвали топ городов России для путешествий зимой

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Независимо от того, собираетесь ли вы провести новогодние праздники или короткий отпуск, в России есть множество зимних направлений, которые обязательно стоит исследовать. Мы представляем вам пятерку городов, которые идеально подойдут для зимнего путешествия.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Задумываетесь, куда поехать, чтобы насладиться зимой у моря? Махачкала станет отличным выбором. Этот город, расположенный на побережье Каспия и являющийся столицей Дагестана, радует туристов своим теплым климатом даже в холодное время года. Температура в зимние месяцы может достигать до +5, а порой и +10 градусов по Цельсию. Хоть за окном зима, на улице ощущается осенняя погода.

Чтобы ощутить культуру Дагестана, обязательно посетите Центр этнической культуры. Уникальный фасад этого здания оформлен панелями, напоминающими узоры традиционных дагестанских ковров. Внутри путешественники смогут увидеть творения местных умельцев — керамические изделия, вышитые ткани, различные украшения и многое другое. Это место позволяет глубже понять местные традиции и предлагает возможность приобрести необычные сувениры, передает Ura.Ru.

Тобольск, находящийся в Тюменской области, считается настоящей сибирской зимней сказкой. Зима здесь действительно снежная и холодная, однако сильные морозы — редкость. В среднем зимой температура колеблется в пределах -10…-20 градусов. Основной архитектурной достопримечательностью города является его белоснежный кремль, который возвышается над городом и зимой создает поистине волшебный вид. На территории кремля можно найти крепкие стены, несколько старинных храмов, колокольню и семинарию, а также удивительные башни.

Еще одним интересным местом, которое стоит посетить зимой, является Псков. Этот город, находящийся на Северо-Западе России, граничит с Великим Новгородом и Санкт-Петербургом. В зимний период температура здесь колеблется от -2 до -7 градусов, так что вам не придется готовиться к арктическим морозам.

Уточнения

Псков — город в России, в Северо-Западном федеральном округе, административный центр Псковской области.

