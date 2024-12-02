Во Владикавказе введут туристический налог

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

В столице Северной Осетии, Владикавказе, с 1 января 2025 года начнет действовать туристический налог. В первый год его ставка составит 1% от стоимости проживания.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Депутаты местного собрания одобрили законопроект, касающийся введения данного налога. Как сообщил Казбек Цоков, начальник финансового управления городской администрации, налог будет внедрён с начала следующего года, и его средства полностью пойдут в городской бюджет, о чем стало известно из сообщения в телеграм-канале администрации.

В 2025 году налог будет взиматься в размере 1% от стоимости проживания в гостиницах, отелях и хостелах. Депутаты уточнили, что освобождены от уплаты налога будут жители Северной Осетии, инвалиды I и II группы и их сопровождающие, участники специальной военной операции, ветераны, а также участники спортивных мероприятий и ряд других категорий граждан.

Ожидается, что в 2025 году благодаря этому налогу в бюджет города поступит около 78 миллионов рублей.

Уточнения

Владикавка́з — город на юге России, в центральной части Северного Кавказа. Столица Республики Северная Осетия — Алания. Образует муниципальное образование — городской округ Владикавказ.



