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Успех в небе: полёт с детьми без стресса

1:28
Туризм

Первый полет с ребёнком может быть непростым испытанием, особенно если заранее не продумать стратегию.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Родители часто стараются взять с собой всё необходимое — от закусок до гаджетов, чтобы развлечь малышей.

Но, по мнению опытных бортпроводников, важно не использовать весь арсенал развлечений сразу.

"Детям зачастую достаточно первых впечатлений от самого самолёта: иллюминаторы, ремни безопасности и шум двигателей сами по себе создают ощущение приключения",— утверждает Кери Кульман, стюардесса. 

Она советует родителям не торопиться включать фильмы или доставать игрушки до тех пор, пока ребёнок не начнёт терять интерес.

Чтобы подготовить детей к перелёту, можно заранее включить их в процесс планирования — позволить собрать свою сумку или выбрать игрушки для полёта.

Подготовка к полету может стать захватывающим процессом: чтение книг о путешествиях или просмотр фильмов о самолётах помогает заинтересовать ребёнка.

В самолёте важно сохранять спокойствие и организованность. Если рейс долгий, то планшет с любимыми фильмами, игрушки, раскраски или книги могут спасти положение. Для семейных игр подойдут пазлы или совместное чтение.

Главное — помнить, что дети устают быстрее взрослых, поэтому стоит запастись терпением и готовностью адаптироваться.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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