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Агиос Георгиос: рай для для семейного отдыха в Греции

1:49
Туризм

Пляжи часто восхищают своей красотой, но их ценность выходит за рамки впечатляющих видов. Когда вы слышите фразу "Голубой флаг", у вас возникает ассоциация с мягким песком и прозрачной водой.

пляж
Фото: Wikimedia Commons by WomEOS is licensed under Public domain
пляж

Однако этот престижный международный статус присваивается местам, отвечающим строгим требованиям безопасности, экологичности и образования. Один из таких пляжей — малоизвестный Агиос Георгиос на острове Наксос.

Этот пляж, скрытая жемчужина греческих Киклад, выделяется среди других мест для семейного отдыха. В то время как внимание многих туристов привлекают популярные направления вроде Санторини, Агиос Георгиос предлагает тишину, уединение и комфорт.

Его воды спокойны благодаря природному рельефу, который защищает берег от ветра, а южная часть побережья подходит для занятий водными видами спорта.

Спортсмены могут попробовать себя в виндсерфинге, кайтинге и других видах активного отдыха, а для тех, кто ищет спокойствия, доступны катамаранные экскурсии, во время которых можно насладиться закатом

Неподалёку находится город Наксос, богатый своей историей. Здесь можно увидеть Портару — монолитную арку древнего храма Аполлона, подняться на замок Кратос, сохранивший атмосферу Средневековья, или отправиться в музей. Гурманов порадуют рестораны, где подают блюда аутентичной греческой кухни.

Для активных путешественников рекомендуется прогулка к горе Зас и ее пещерам, окутанным мифами.

Агиос Георгиос способен удивить даже самых искушенных путешественников, сохраняя уникальное сочетание спокойствия, истории и приключений.

Уточнения

На́ксос (греч. Νάξος) — остров в Эгейском море, принадлежит Греции. Входит в группу островов Киклады. Самый большой остров архипелага где, располагается амфитеатром над портом. Над городом возвышается крепость Кастро, построенная венецианским купцом герцогом Наксосским Марко Санудо.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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