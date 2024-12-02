Смертельное озеро в Африке: опасность, которая нарастает

Озеро Киву, расположенное на границе Конго и Руанды, считается одним из самых опасных на планете. Его глубины хранят огромные запасы углекислого газа и метана.
Эти газы, изолированные от поверхности, создают смертельную угрозу: любое землетрясение или активность ближайшего вулкана Ньирагонго могут вызвать их резкий выброс.
Последствия такого события станут катастрофическими для живущих у озера людей и животных.
В 1986 году на озере Ньос в Камеруне выброс газа унес жизни около 1700 человек.
Учитывая размеры Киву, жертв здесь может быть в десятки раз больше. В последние годы концентрация опасных газов под озером растет, увеличивая риск катастрофы.
Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH4) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха. Малорастворим в воде, почти в два раза легче воздуха. Имеются данные, что метан при хроническом воздействии малых концентраций в воздухе неблагоприятно влияет на центральную нервную систему.
Ки́ву — озеро в Восточной Африке, на границе между Руандой и Демократической Республикой Конго в Восточно-Африканской рифтовой долине, одно из Великих Африканских озёр. Нижние слои воды в озере насыщены углекислым газом и метаном. Запасы метана оцениваются в 55 млрд м³.
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