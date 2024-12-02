Горячий кофе с холодным видом: уникальная точка в Кимпхо

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В корейском городе Кимпхо, расположенном всего в полутора километрах от границы с Северной Кореей, открылась необычная кофейня.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

Посетители, которых на открытии собралось около сорока человек, прошли через военный контрольно-пропускной пункт, чтобы добраться до заведения.

Такой шаг был предпринят местными властями с целью повышения туристической привлекательности города.

Интерес к кофейне обусловлен ее уникальным местоположением — она дает возможность заглянуть в мир Северной Кореи, пусть и через бинокль.

Это место становится символом того, что даже самые отдаленные и закрытые уголки мира могут вызывать любопытство и желание узнать больше.

Уточнения

Кимпхо́ (кор. 김포시?, 金浦市?, Gimpo-si) — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея. На его территории располагается аэропорт Кимпхо, который до 2001 года был главным аэропортом страны, а теперь обслуживает в основном внутренние рейсы.

