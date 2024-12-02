Горячий кофе с холодным видом: уникальная точка в Кимпхо

В корейском городе Кимпхо, расположенном всего в полутора километрах от границы с Северной Кореей, открылась необычная кофейня.
Посетители, которых на открытии собралось около сорока человек, прошли через военный контрольно-пропускной пункт, чтобы добраться до заведения.
Такой шаг был предпринят местными властями с целью повышения туристической привлекательности города.
Интерес к кофейне обусловлен ее уникальным местоположением — она дает возможность заглянуть в мир Северной Кореи, пусть и через бинокль.
Это место становится символом того, что даже самые отдаленные и закрытые уголки мира могут вызывать любопытство и желание узнать больше.
Кимпхо́ (кор. 김포시?, 金浦市?, Gimpo-si) — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея. На его территории располагается аэропорт Кимпхо, который до 2001 года был главным аэропортом страны, а теперь обслуживает в основном внутренние рейсы.
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