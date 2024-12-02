Туристка из России погибла на Самуи при занятии йогой

29 ноября на тайском острове Самуи произошла трагедия: 24-летняя россиянка Камилла Беляцкая утонула, когда сильная волна смыла её со скалы у смотровой площадки Лад Ко.
Девушка развернула коврик для йоги и собиралась начать занятие, несмотря на штормовое предупреждение и волны высотой до трёх метров. Очевидцы пытались помочь, но из-за мощных волн спасти её не удалось.
Местные спасательные службы подчёркивают, что в период муссонов туристов предупреждают об опасности нахождения у воды на Самуи.
Саму́й (тайск. เกาะสมุย) — остров в Сиамском заливе Тихого океана.
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