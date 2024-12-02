Туристка из России погибла на Самуи при занятии йогой

29 ноября на тайском острове Самуи произошла трагедия: 24-летняя россиянка Камилла Беляцкая утонула, когда сильная волна смыла её со скалы у смотровой площадки Лад Ко.

Фото: Wikimedia Commons by Graham Thomson is licensed under Public domain Самуи, шторм

Девушка развернула коврик для йоги и собиралась начать занятие, несмотря на штормовое предупреждение и волны высотой до трёх метров. Очевидцы пытались помочь, но из-за мощных волн спасти её не удалось.

Местные спасательные службы подчёркивают, что в период муссонов туристов предупреждают об опасности нахождения у воды на Самуи.

Уточнения

Саму́й (тайск. เกาะสมุย) — остров в Сиамском заливе Тихого океана.

