Что удивило туристку из России на свидании в Италии

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка Полина рассказала о неожиданном опыте свидания с французом, которого она встретила в отпуске в Италии.

Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свидание

Молодой человек около 30 лет, встретившись с девушкой в баре, завел разговор и предложил продолжить общение. В ходе разговора Полина подняла тему стереотипов о французах, касающихся их романтической жизни и склонности к изменам. Француз уверенно опроверг эти слухи, удивив ее своими взглядами на отношения.

"И самое поразительное для меня было, что французы не обсуждают, когда они в отношениях, а когда — нет. То есть, если они начинают взаимодействовать, общаться, много проводить времени вместе, они интуитивно понимают, встречаются они или нет, и им не нужно об этом договариваться", — поделилась Полина.

В эпоху, когда отношения часто не имеют четкого определения, такой подход оказался для нее неожиданным, передает "Рамблер".

Кроме того, Полину удивило положительное отношение нового знакомого к россиянам. Оказалось, он актер, путешествует по миру и участвует в протестах. Он тепло отзывался о русской культуре, особенно о кинематографе, упомянув фильм "Иди и смотри", который произвел на него сильное впечатление.

Неожиданным финалом свидания стал поцелуй.

"А что такого? Мы же с тобой так долго проговорили, ничего нет страшного в том, что, познакомившись только что, люди, у которых был очень глубокий разговор, поцелуются", — француз объяснил свой поступок.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.





Стереоти́п (от др.-греч. στερεός "твёрдый" + τύπος "отпечаток") — заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в стереотипном поведении.

