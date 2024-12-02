Тайная жизнь на иранских вечеринках — как обходят запреты в Иране

Строгие запреты в Иране лишь делают их обход более изобретательным.
Алкоголь под запретом, а за его распитие грозит до 70 ударов плетью, но это не мешает молодёжи устраивать вечеринки. Алкоголь часто самодельный, а достать настоящую бутылку можно только через контрабандистов. На таких тусовках нередко звучат предупреждения о рейдах полиции, но даже это не останавливает тех, кто хочет повеселиться.
Производством алкоголя часто занимаются армянские общины, а домашнее вино и арак популярны повсеместно. В укромных отелях ограничения игнорируют, а безалкогольное пиво нередко превращают в "настоящее" с помощью дрожжей и сахара.
Несмотря на риски, иранцы продолжают искать способы наслаждаться запрещённым, сообщает "Рамблер".
Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.