Тайная жизнь на иранских вечеринках — как обходят запреты в Иране

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Строгие запреты в Иране лишь делают их обход более изобретательным.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Алкоголь под запретом, а за его распитие грозит до 70 ударов плетью, но это не мешает молодёжи устраивать вечеринки. Алкоголь часто самодельный, а достать настоящую бутылку можно только через контрабандистов. На таких тусовках нередко звучат предупреждения о рейдах полиции, но даже это не останавливает тех, кто хочет повеселиться.

Производством алкоголя часто занимаются армянские общины, а домашнее вино и арак популярны повсеместно. В укромных отелях ограничения игнорируют, а безалкогольное пиво нередко превращают в "настоящее" с помощью дрожжей и сахара.

Несмотря на риски, иранцы продолжают искать способы наслаждаться запрещённым, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.





Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



