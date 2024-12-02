Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия уступает лишь Бразилии по объёму пресной воды
Как тыквенные семечки могут укрепить кости и улучшить пищеварение
На пределе возможностей — дрифтер без рук покоряет автотрассы
5 хитростей, чтобы убрать квартиру в два раза быстрее
Артур Бетербиев обратился к болельщикам в преддверии реванша с Дмитрием Биволом
Ваша собака видит будущее: что говорят ученые
Врач рассказал, сколько чашек чая могут стать смертельными
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Заботьтесь о урожае: культура замены для огурцов и их соседей

Пять схем обмана туристов в Абхазии — как не попасться

1:01
Туризм

Эксперты блога "Тонкости туризма" рассказали о пяти популярных схемах мошенничества в Абхазии, на которые часто попадаются туристы.

Заброшенный Дом Советов. Сухум, Абхазия - panoramio (171)
Фото: commons.wikimedia.org by Gluuuum, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Заброшенный Дом Советов. Сухум, Абхазия - panoramio (171)

Туристам советуют заранее ознакомиться с местными законами, чтобы избежать вымышленных штрафов, например, за фото зданий или парковку. Также стоит изучить особенности абхазских ПДД.

Обмен валют лучше проводить только в банках — частные обменники могут предложить невыгодные курсы или подделки.

Перед экскурсиями и поездками важно уточнять полную стоимость услуги и не менять ее в процессе, чтобы избежать необоснованных доплат.

Знание местного законодательства поможет избежать незаконных сборов. Туристам рекомендуют быть готовыми к встрече с аферистами.

Не стоит верить в дорогие кулинарные изыски, особенно это касается мёда. Один и тот же продукт может продаваться по разным ценам с разными названиями, хотя его состав не меняется.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Дочка Юлии Началовой поблагодарила деда за устроенный праздник в честь её 18-летия
Шоу-бизнес
Дочка Юлии Началовой поблагодарила деда за устроенный праздник в честь её 18-летия Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Российский шоу-бизнес
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
Заботьтесь о урожае: культура замены для огурцов и их соседей
Как победить целлюлит с минимальными затратами, не выходя из дома?
Ваше здоровье в тарелке: почему бобовые должны стать основным гарниром
Как распознать психопата: признаки расстройства личности
Том Хэнкс назвал самый трудный возраст для человека: учёные не согласны
Толстые мужчины могут на 10 лет раньше женщин потерять память
Как сократить охранный лай, не ломая инстинкты собаки
Чай с мёдом или с сахаром? Доктор рассказал, что полезнее
Компания SpaceX может стать самым дорогим стартапом в мире
Будешь неотразима в этот Новый год: стилист назвала трендовые цвета для празднования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.