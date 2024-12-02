Пять схем обмана туристов в Абхазии — как не попасться

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты блога "Тонкости туризма" рассказали о пяти популярных схемах мошенничества в Абхазии, на которые часто попадаются туристы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gluuuum, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Заброшенный Дом Советов. Сухум, Абхазия - panoramio (171)

Туристам советуют заранее ознакомиться с местными законами, чтобы избежать вымышленных штрафов, например, за фото зданий или парковку. Также стоит изучить особенности абхазских ПДД.

Обмен валют лучше проводить только в банках — частные обменники могут предложить невыгодные курсы или подделки.

Перед экскурсиями и поездками важно уточнять полную стоимость услуги и не менять ее в процессе, чтобы избежать необоснованных доплат.

Знание местного законодательства поможет избежать незаконных сборов. Туристам рекомендуют быть готовыми к встрече с аферистами.

Не стоит верить в дорогие кулинарные изыски, особенно это касается мёда. Один и тот же продукт может продаваться по разным ценам с разными названиями, хотя его состав не меняется.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

