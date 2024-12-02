Пять схем обмана туристов в Абхазии — как не попасться

Эксперты блога "Тонкости туризма" рассказали о пяти популярных схемах мошенничества в Абхазии, на которые часто попадаются туристы.
Туристам советуют заранее ознакомиться с местными законами, чтобы избежать вымышленных штрафов, например, за фото зданий или парковку. Также стоит изучить особенности абхазских ПДД.
Обмен валют лучше проводить только в банках — частные обменники могут предложить невыгодные курсы или подделки.
Перед экскурсиями и поездками важно уточнять полную стоимость услуги и не менять ее в процессе, чтобы избежать необоснованных доплат.
Знание местного законодательства поможет избежать незаконных сборов. Туристам рекомендуют быть готовыми к встрече с аферистами.
Не стоит верить в дорогие кулинарные изыски, особенно это касается мёда. Один и тот же продукт может продаваться по разным ценам с разными названиями, хотя его состав не меняется.
Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.