Туристам советуют избегать поездок в Териберку из-за сложных погодных условий

Министерство транспорта Мурманской области призывает туристов воздержаться от поездок в Териберку из-за ухудшения погодных условий. На подъездах к селу ожидается метель и сильный ветер, порывы которого могут достигать 20-22 м/с. Это может создать опасные условия для передвижения.

Фото: Wikimedia Commons by Tmb2508, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полярное сияние в Териберке

Туристам, которые уже находятся в Териберке и планируют выезд в ближайшие дни, советуют выезжать в аэропорт заранее. Особенно это касается тех, кто ограничен по времени из-за наличия обратных билетов. Если видимость ухудшится, дорога может быть временно закрыта в целях безопасности.

Для получения актуальной информации о состоянии дорог можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу Мурманскавтодора по телефонам:

(8152) 214-070

(8152) 25-08-08

Также доступен WhatsApp для сообщений: +7 (921) 178-61-27.

Путешественников просят учитывать погодные условия при планировании поездок и строго соблюдать рекомендации властей.

Уточнения

Тери́берка — село в Кольском районе Мурманской области. Центр одноимённого сельского поселения. Расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря.

