Туристам советуют избегать поездок в Териберку из-за сложных погодных условий

Министерство транспорта Мурманской области призывает туристов воздержаться от поездок в Териберку из-за ухудшения погодных условий. На подъездах к селу ожидается метель и сильный ветер, порывы которого могут достигать 20-22 м/с. Это может создать опасные условия для передвижения.
Туристам, которые уже находятся в Териберке и планируют выезд в ближайшие дни, советуют выезжать в аэропорт заранее. Особенно это касается тех, кто ограничен по времени из-за наличия обратных билетов. Если видимость ухудшится, дорога может быть временно закрыта в целях безопасности.
Для получения актуальной информации о состоянии дорог можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу Мурманскавтодора по телефонам:
Также доступен WhatsApp для сообщений: +7 (921) 178-61-27.
Путешественников просят учитывать погодные условия при планировании поездок и строго соблюдать рекомендации властей.
Тери́берка — село в Кольском районе Мурманской области. Центр одноимённого сельского поселения. Расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря.
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