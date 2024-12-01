Череповец приглашает на прогулку с пушистым гидом — корги Фёдором

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В новом туристическом сезоне в Череповце появится интерактивный маршрут "Иммерсивный променад" для семейных прогулок с талисманом — собакой Федором. Проект стартует в мае и объединяет аудиоэкскурсию, театральные элементы и квест.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Корги

Маршрут пройдет по центру города: от площади Милютина до Советского проспекта и новых набережных. Участники получат маршрутный лист с заданиями, а после их выполнения в туристическом центре смогут забрать призы, включая раскраску с изображением Федора, сообщает "35Медиа".

Федора уже активно показывают в соцсетях: на его странице во "ВКонтакте" публикуются новости о городских событиях, конкурсах и достопримечательностях. Также для гостей города подготовлена линейка сувениров с талисманом: открытки, стикеры и другие подарки, доступные в туристическом центре.

Уточнения

Черепове́ц — город в Вологодской области России, административный центр Череповецкого района, в который не входит, обладая статусом города областного значения и образуя городской округ.



Променад (фр. promenade) — прогулка.

