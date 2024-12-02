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Пакистан нацелился на прямые рейсы в Москву и Минск

1:15
Туризм

Власти Пакистана планируют запустить прямые авиарейсы в Москву и Беларусь, стремясь укрепить торговые связи и улучшить региональную связанность. Министр коммуникаций, приватизации и инвестиций Пакистана Абдул Алим Хан отметил, что эти шаги согласуются с планами по созданию торговых коридоров, соединяющих Пакистан с Китаем, Афганистаном, Центральной Азией и Беларусью.

Пакистан, флаг
Фото: Wikimedia Commons by Amnagondal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пакистан, флаг

Объявление прозвучало на совместной встрече с министром транспорта Беларуси Алексеем Ляхновичем, где обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества. Ляхнович подчеркнул, что запуск прямых рейсов и развитие торговых коридоров имеют ключевое значение для укрепления экономических связей между Пакистаном и Беларусью, способствуя экономическому росту обеих стран.

Ранее, в сентябре 2024 года, Пакистан присоединился к мультимодальному транспортному коридору, соединяющему Беларусь, Россию, Казахстан, Узбекистан и Афганистан с портами Индийского океана. Это решение стало важным шагом в укреплении региональных торговых связей и ускорении международных грузоперевозок.

Уточнения

Пакиста́н (урду پاکِستان [paːkɪˈst̪aːn] — «земля чистых», англ. Pakistan [ˈpækɪstæn] или [pɑːkiˈstɑːn]), полное название — Исла́мская Респу́блика Пакиста́н (урду اسلامی جمہوریہ پاکِستان Ислами́ Джумхури́я Пакиста́н, англ. Islamic Republic of Pakistan) — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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