Финские правозащитники выступили против закрытой границы с Россией

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Хельсинки прошла акция финских правозащитников за открытие границы с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Участники выразили протест против законов, усложняющих положение беженцев, что, по их мнению, приводит к структурному расизму. Ранее русскоязычное "Александровское общество" анонсировало аналогичные митинги.

Погранслужбы России и Финляндии обсуждали ситуацию осенью: открытие границы возможно не раньше февраля 2025 года. Решение вызвано экономическими факторами и недовольством жителей, заметивших снижение туристического потока. Еврокомиссия выделила Финляндии €16 млн для усиления контроля на границе, передает "Газета.Ru".

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.



Хе́льсинки (фин. Helsinki, швед. , до 1926 года в русском языке использовали шведское название Ге́льсингфорс, позже — Ге́льсинки) — столица и крупнейший город Финляндии, административный центр провинции Уусимаа (Нюланд).



