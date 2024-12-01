Финские правозащитники выступили против закрытой границы с Россией

В Хельсинки прошла акция финских правозащитников за открытие границы с Россией.
Участники выразили протест против законов, усложняющих положение беженцев, что, по их мнению, приводит к структурному расизму. Ранее русскоязычное "Александровское общество" анонсировало аналогичные митинги.
Погранслужбы России и Финляндии обсуждали ситуацию осенью: открытие границы возможно не раньше февраля 2025 года. Решение вызвано экономическими факторами и недовольством жителей, заметивших снижение туристического потока. Еврокомиссия выделила Финляндии €16 млн для усиления контроля на границе, передает "Газета.Ru".
Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.
Хе́льсинки (фин. Helsinki, швед. , до 1926 года в русском языке использовали шведское название Ге́льсингфорс, позже — Ге́льсинки) — столица и крупнейший город Финляндии, административный центр провинции Уусимаа (Нюланд).
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