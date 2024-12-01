На курортах Кубы и Доминиканы туристы жалуются на вспышку смертельной лихорадки

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярных среди россиян курортах Кубы и Доминиканы вспыхнула лихорадка Марбурга со случаями летального исхода вероятностью до 88%.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капельница

Европейцев об опасности предупреждают, а россияне узнают о вирусе случайно. Заражение происходит через общие предметы быта и тесный контакт с больным, а симптомами являются лихорадка, боль, диарея и геморрагические проявления.

Российские туроператоры уверяют, что риск минимален, но стандартные страховки не покрывают типичные признаки болезни. Врачи рекомендуют избегать людных мест, следить за здоровьем и выбирать расширенную страховку для поездок в зоны риска, сообщает Вфокусе Mail.

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.



Геморрагическая лихорадка Марбург — острое вирусное высококонтагиозное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

