Арабские туристы захватывают рестораны Москвы

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В рамках брифинга, посвящённого запуску проекта "Зима в Москве", представители ресторанного бизнеса и московские власти обсудили инициативу по привлечению арабских туристов.

Фото: Wikimedia Commons by Mostafameraji, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ оманцы

Как рассказал ресторанный эксперт Александр Сысоев в своём Telegram-канале, в столице сейчас наблюдается значительный приток гостей из Объединённых Арабских Эмиратов и Катара. Например, отель Four Seasons практически полностью заполнен арабскими туристами.

Хотя большинство из них владеет английским, для удобства предложено перевести меню московских ресторанов на арабский язык. Инициативу поддержали глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк и председатель комитета по туризму Евгений Козлов.

"Они предложили бесплатно переводить меню всех ресторанов на арабский язык," — уточнил Сысоев.

Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, число туристов из ОАЭ и Катара в прошлом году превысило показатели рекордных доковидных лет. Замглавы Минпромторга Алексей Груздев также добавлял, что арабские туристы активно осваивают Москву и Санкт-Петербург, и в пиковые сезоны даже наблюдается конкуренция за отельные номера.

Заставлять рестораторов переводить меню никто не собирается, подчеркнули власти. Перевод будет доступен по заявке ресторанов, а выполнять его будут профессиональные арабисты, нанятые мэрией.

В комментариях к новости пользователи отметили, что аналогичная услуга нужна и для перевода на китайский язык, так как китайские туристы остаются крупнейшей группой иностранных гостей в Москве.

Уточнения

Ка́та́р (араб. قَطَرْ‎ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ‎ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.

