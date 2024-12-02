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Чаще всего иностранные туристы покупают в России ювелирку с возвратом НДС

1:50
Туризм

Иностранные туристы в России чаще всего покупают ювелирные изделия, такие как золотые кольца и браслеты, среди товаров, подпадающих под возврат НДС. Об этом сообщил исполнительный директор компании DigiTaxFree Вадим Клементьев в беседе с РИА Новости.

золотое ожерелье ручной работы
Фото: Wikimedia Commons by Jlamirande, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
золотое ожерелье ручной работы

В ноябре 2024 года правительство России продлило эксперимент по внедрению системы tax free до конца 2027 года. Напомним, что система начала действовать в стране в 2018 году и позволяет иностранным гражданам, за исключением туристов из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), вернуть НДС с покупок. Возврат возможен для товаров, приобретённых в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей, включая технику, одежду, продукты питания, лекарства, книги и ювелирные изделия.

"Согласно нашим данным, иностранцы предпочитают покупать в России ювелирные изделия (52%), одежду (22%) и косметику или парфюмерию (13%). Наиболее популярны золотые украшения, брендовое нижнее бельё, верхняя одежда и женская уходовая косметика," — отметил Клементьев, опираясь на анализ чеков tax free, оформленных с января по ноябрь 2024 года.

Наиболее активными месяцами для покупок стали июль и август, когда иностранные туристы совершили 13,8% и 14,2% покупок соответственно. В дни недели пики покупок приходятся на выходные: суббота составила 18,8%, а воскресенье — 29%.

Уточнения

Нало́г на доба́вленную сто́имость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся в процессе производства товаров, работ и услуг.

Tax free такс-фри (с англ. — «без сборов») — система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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