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Новый год в России: дорого, но сэкономить можно

1:41
Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что туроператоры активно предлагают акции раннего бронирования летних путёвок с ощутимыми скидками — от 10 до 40%. Однако, как отмечает News.ru, россияне в этом году сокращают продолжительность новогоднего отдыха. Например, вместо привычных пяти ночей в подмосковных коттеджах бронируют только три.

идём вместе
Фото: Wikimedia Commons by Michal Janek michalmichal is licensed under Public domain
идём вместе

Даже такой короткий отдых, если он включает саму новогоднюю ночь, обходится недёшево — от 80 тысяч до 250 тысяч рублей, подчёркивает Горин. Стоимость сильно возрастает, если туристы заказывают праздничный ужин и дополнительные услуги, хотя этого можно избежать, взяв еду и всё необходимое с собой.

Эксперт по туризму Лариса Аханова советует избегать путешествий на Новый год. Помимо высоких цен, она упоминает такие неудобства, как очереди в аэропортах, отмены и задержки рейсов, а также риск потери багажа. Эти проблемы особенно характерны для внутренних рейсов, хотя на международных маршрутах они встречаются реже. Вместо этого Аханова рекомендует бронировать путёвки заранее или путешествовать экономно — например, на собственном автомобиле по России.

Эксперт также отметила, что россиянам приходится учитывать геополитические и экономические факторы, чтобы планировать отдых. Например, популярные азиатские направления становятся дороже из-за притока туристов из Азии и Европы, что ещё больше увеличивает цены на отдых в этих регионах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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