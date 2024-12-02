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Спрос на российский туризм перераспределится с Турции и Египта

1:34
Туризм

Российский туристический рынок ожидает перераспределения новогоднего спроса с традиционно популярных направлений, таких как Турция и Египет, на внутренний туризм. Такое мнение высказала туристический эксперт Лариса Аханова в беседе с NEWS. ru.

Генуэзская крепость, вид на море
Фото: Wikimedia Commons by Мария Печенкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Генуэзская крепость, вид на море

Она подчеркнула, что чем ближе к датам вылета и заселения, тем выше станут цены на авиабилеты и гостиницы. Отельеры, вероятно, добавят к стоимости номеров наценку в 7%. По словам Ахановой, подорожание туризма в России с каждым годом становится устойчивой тенденцией.

На даты после 6-7 января отдельные гостиницы могут снизить цены на 10-13% при снижении спроса, однако пока такой сценарий маловероятен, считает эксперт. Как и в случае с зарубежными путёвками, многие россияне заранее забронировали новогодний отдых.

"Хороших цен уже не осталось. Авиакомпании традиционно поднимают тарифы за две недели до вылета, и рассчитывать на дешёвые варианты не приходится," — резюмировала Аханова.

Говоря о турпакетах, эксперт отметила, что их доля в российском рынке минимальна: большинство туристов предпочитают самостоятельно бронировать билеты и размещение. В то же время, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия  Горина, отдых в российских гостиницах на пиковые даты подорожал на 40%, а в среднем — на 10-20%.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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